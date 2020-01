Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 20 al 26 enero

…Amigos esta es una semana que continua con una Luna Menguante que implica las energías de aquella influyen, sobre todo en las mujeres, o en aquellos hombres con el lado femenino más desarrollado, es decir, con más sensibilidad que lógica, los hombres nacen con el lado de la razón privilegiado, a diferencia de las mujeres que nacen con el lado emocional más alto, lo que no significa que ambos no puedan desarrollar ese otro lado más básico, es justamente esa la búsqueda de la perfección, el equilibrar el lado racional y el emocional, lo que hará que provocará que su percepción se haga más amplia y logre despertar ese sexto sentido maravilloso que nos permite ver más allá de lo evidente, la videncia no está negada a nadie, pero para alcanzarla requiere de estudiar mucho, tener amplios conocimientos, no información banal sino conocimientos elevados, gran experiencia directa e indirecta que solo los años la pueden otorgar, y ser muy detallista para lo cual se requiere paciencia, virtudes que solo se logran con el transcurrir del tiempo y el dominio de nuestras pasiones, y volviendo a esta semana les sugiero entre lunes y viernes estar atentos por si se sienten agotados, y hasta deprimidos, es efecto de esta Luna que va menguando, para dar paso el viernes para sábado a una Luna Nueva llena de energía de iniciación, que nos pondrá en desequilibrio hasta que el lunes 27 empecemos a acostumbrarnos a su presencia y por tanto recobremos el equilibrio para empezar a aprovechar calmadamente sus beneficios, en cuanto a Chile se visiona una semana con inseguridades, donde la autosuficiencia del poder se vuelve a vulnerar, mientras la luz se aleja de muchos espacios, y esto hasta puede ser de forma concreta por algún tipo de incidente, esto implica que será una semana en la que es preferible abstenerse de hacer cosas en la medida que sintamos no estamos claros hacia donde vamos, en cuanto al mundo se aprecia una situación muy dramática asociada a muerte y destrucción donde la desilusión general se difundirá de forma muy rápida ante una situación que la mayoría no podrá controlar, se nos viene entonces una semana compleja en cuanto a las energías, donde la calma será fundamental para poder apelar a nuestra lógica y hallar las mejores salidas ante las dificultades, las mejores vibras para todos los seres inocentes indefensos de cualquier especie para que la Justicia Divina nos proteja y nos reencauce por el camino de la luz y la abundancia positiva en todo sentido, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana seguimos con las energías de la semana anterior, es decir, sensibles por situaciones especiales que nos marcaron…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “El Detalle” que nos dice estaremos energéticamente más susceptibles, por cualquier cosita estaremos aprehensivos…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos que esto nos va a pasar pues no dejaremos la emocionalidad extrema nos haga caer en errores, ante esa sensación usemos la lógica…nuestros Números para este período son nuevamente (3, 7) y nos avisan que si somos capaces de manejar esa instancia temperamental, los triunfos no deberían estar alejados sino todo lo contrario…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Beige) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar más calmados que de costumbre, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Calma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando las cosas están difíciles, complejas, lo único capaz de poder acercarnos las soluciones es tomar tranquilidad y dejar que la razón nos ilumine…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Decisión” que nos dice estaremos energéticamente con el poder de determinar corregir descuidos y/o situaciones poco positivas…nuestra Vibración Numerológica predice que somos capaces de invertir cualquier situación por muy extrema y poco favorable en la medida que respiremos y analicemos todo con detalle…nuestros Números para este período son (2, 4, 20) y nos avisan que toda reconstrucción es factible en la medida que racionalicemos la problemática…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a Equilibrarnos en la lógica, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, venimos de ver como las presencias de seres negativos podrían ser capaces de alterarnos generando molestia y hasta desequilibrio en uno…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente frente a poder visualizar como el karma actúa en nuestras vidas…nuestra Vibración Numerológica predice que si hemos sido correctos recibiremos los regalos merecidos, si fue al revés podrían aprender a ser correctos…nuestros Números para este período son (8, 9) y nos avisan que no debemos preocuparnos si fuimos buenos porque la luz nos protege…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a brillar desde adentro carismáticamente, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos Luminosidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando se hacen las cosas como se debe es inevitable que generemos en los demás respeto y admiración, y hasta ganas de ser quienes los dirijamos…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Héroe” que nos dice estaremos energéticamente con la imagen maravillosa de aquel a quien todos desean seguir…nuestra Vibración Numerológica predice que si sabemos mantener calma, y continuamos haciendo lo correcto, todo fluirá favorablemente…nuestros Números para este período son (1, 5, 10, 19) y nos avisan que en nuestras manos está el poder conducir a los demás y llevarnos su aprecio y respeto…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener claridad de nuestros actos, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Aprecio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, seguimos con energías de cambio, donde será importante entender que somos nosotros quienes hacemos los cambios sucedan en nuestras vidas…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “Los Cambios” que nos dice estaremos energéticamente frente a tener que decidir con qué quedarnos, y que desechar, para que se den los cambios…nuestra Vibración Numerológica predice que si a momentos no tomamos decisiones drásticas las cosas no van a suceder favorablemente…nuestros Números para este período son nuevamente (3, 4, 13, 21) y nos avisan que para lograr el equilibrio debemos preocuparnos de lo espiritual y lo material…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver la realidad tal cual es, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Responsabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, ya tuvimos que enfrentarnos a tener que elegir, ahora, cuando tenemos las cosas en nuestras manos, toca emprender y reconstruir…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “La Reconstrucción” que nos dice estaremos energéticamente con toda la potencia para reordenar y que esta vez se logre ese orden…nuestra Vibración Numerológica predice que al elegir con frialdad nos pusimos frente a la puerta del éxito…nuestros Números para este período son (2, 8, 17, 20) y nos avisan que incluso nuestros sueños, si son racionalizados, es más factible lograr alcanzarlos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a dominarnos, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, en la vida es importante entender que así como nosotros somos seres sensibles, los demás también lo son, y por tanto hay que ser ubicados en el trato…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “La Forma” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de hacer que todo fluya en bien, o de perder solo por decir lo incorrecto…nuestra Vibración Numerológica predice que nunca es tarde para pensar antes de actuar, podemos evitarnos muchos problemas…nuestros Números para este período son (4, 8, 13, 17) y nos avisan que somos artífices de nuestro propio destino, no lo olvidemos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a pensar antes de actuar, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Ubicación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, ante los problemas y dificultades más grandes, la única salida que podemos hallar está en apelar a la luz que se encuentra en la razón…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Análisis” que nos dice estaremos energéticamente ante un mar de vibraciones negativas solo navegable si apelamos a la lógica…nuestra Vibración Numerológica predice que toda prueba trae un sin número de escollos que debemos remontar, resolverlos está en el analizar uno por uno…nuestros Números para este período son (2, 5, 14) y nos avisan que retomar la estabilidad depende de reconocer el problema y buscar las posibles soluciones, eligiendo aquella cuyo efecto de sentido no seas consecuente…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a asumir las dificultades, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, siguen las energías poderosas de forma favorable para nosotros, no dejemos se hacer lo correcto, y todo lo necesario, para aprovechar esta buena racha…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Logros” que nos dice estaremos energéticamente a un paso de alcanzar aquellos ideales propuestos…nuestra Vibración Numerológica predice que aunque son sueños aun eso no significa que no estemos más cerca de ellos cada día…nuestros Números para este período son (3, 6, 21) y nos avisan que aun falta que elijamos con más claridad, vamos por buen camino si elegimos fríamente…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje para seguir con convicción, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Constancia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, hubo altos y bajos, pero las circunstancias se han colocado de tal forma que es el momento de subirse al carro que nos lleve a alcanzar por lo que hemos luchado…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Determinación” que nos dice estaremos energéticamente con todo para lograr tomar y/o recibir lo merecido, pero si no lo tomamos no va a pasar…nuestra Vibración Numerológica predice que cuidado que hay momentos en la vida que la suerte toca a nuestra puerta, pero decidimos no recibir el regalo…nuestros Números para este período son (5, 7) y nos avisan que dejar escapar este oportunidad podría significar arrepentirnos más adelante sin vuelta atrás…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda a tener claridad de pensamiento, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, estamos con la posibilidad de generar una alianza interesante, alianza que puede traernos muchos beneficios, si lo tenemos claro deberíamos seguir…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “La Alianza” que nos dice estaremos energéticamente en la disyuntiva de seguir solos o emprender asociados…nuestra Vibración Numerológica predice que se ve positiva la asociación, sin embargo depende de la personalidad de uno para asociarnos o seguir solos…nuestros Números para este período son (1, 7, 10, 16, 19) y nos avisan que hay que revisar varios aspectos, no solo que no me guste asociarme a otro, sino también los aspectos materiales que son fundamentales…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a hacernos más flexibles, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Complemento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, mucho esfuerzo nos ha costado cierto asunto que aun no terminamos por dilucidar cual es la mejor alternativa, tanto que quizás haya que seguir buscando…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Búsqueda” que nos dice estaremos energéticamente con dudas que nos enfrenten a tomar la decisión de volver a evaluar si seguimos o no…nuestra Vibración Numerológica predice que no es que abandonemos sino que reevaluemos las alternativas y/o veamos si hay otras mejores…nuestros Números para este período son (0, 9) y nos avisan que la inseguridad puede aflorar, ante eso calma, lógica, volver a revisar lo que tenemos, ver otras opciones, ver las proyecciones, y decidir sin apurarnos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la visión que nos muestre las proyecciones, y logros, que podemos alcanzar, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…