Incendios, tormentas de polvo apocalípticas y ahora granizos del tamaño de pelotas de golf: las condiciones climáticas extremas en Australia

Los incendios forestales que llevan un par de meses azotando a Australia han sido preocupación mundial por los devastadores efectos que ha provocado en la fauna nativa con millones de animales muertos.

El humo ha recorrido gran parte del planeta llegando incluso hasta Santiago, lo que ha provocado una pequeña baja en las temperaturas.

Las llamas siguen afectando al país, pero junto con ello también se han visto afectados por tormentas que han provocado graves inundaciones.

En Nueva Gales del Sur tormentas de polvo apocalípticas han impactado a los habitantes, que incluso “han convertido al día en noche”.

Como si todo eso no fuera suficiente, tormentas de granizo han afectado al sureste del país dejando algunos daños menores en vehículo y viviendas, y también han afectado a las aves por la magnitud de los “bolas de hielo” que son del porte de una pelota de golf.

Internautas han compartido decenas de videos que se han viralizado en ls redes sociales que demuestran la potencia de las tormentas de granizos.

We might struggle to get a start immediately after tea. @WarrandyteCC pic.twitter.com/7DP7ZbWa8D

— Adam White (@White_Adam) January 19, 2020