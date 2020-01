"¡No es tu esclava!": el duro reto de juez de silla a tenista que pidió a recogepelotas que le pelara el plátano

De reto se fue el tenista francés Elliot Benchetrit luego que le pidiera a una recogepelotas que le pelara un plátano.

El hecho ocurrió durante las clasificaciones al Abierto de Australia, en donde el galo se medía con Dmitri Popkó.

En un descanso, el tenista le solicitó a una joven que trabaja de recogepelotas que le pasara un plátano. No conforme con eso, luego le pidió que se lo pelara, ante el rostro de incredulidad de ella.

Esto fue interrumpido por el juez de silla John Blom, quien le recriminó que ella "¡No es tu esclava!".

"Sí, el juez me dijo: ‘¡No es tu esclava, no puedes pedirle eso!’. Usó el término ‘esclava"", confirmó posteriormente Benchetrit.

"Los plátanos son duros de pelar, no hay por dónde cogerlos. Se lo pedí a la recogepelotas amablemente. Ya me había pelado un plátano al principio del partido. Pero lo que más me sorprende es la dimensión que ha cobrado esta situación en las redes sociales", explicó el tenista.

Cabe mencionar que el francés ganó el partido y clasificó al cuadro principal del primer Grand Slam del año. Sin embargo, cayó inapelablemente en tres sets ante el japonés Yuichi Sugita.