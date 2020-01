El singular pronóstico de meteorólogos: emiten alertan por caída de iguanas congeladas en Miami

Un curioso aviso dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional de Miami-Sur de Florida. Esto debido a que alertó sobre la posible caída de iguanas.

Este hecho, que es parecido a una "lluvia" de este reptil", se da por las bajas temperaturas que se esperan en la zona para estos días.

En ese sentido, los termómetros están llegando a los 4 grados, lo cual no es una mínima tan fría en comparación por ejemplo a lo que acontece en Chile, si es considerable en dicho estado.

Por este motivo, las iguanas que se encuentran en los árboles podrían caerse ya que las bajas temperaturas hacen que sus músculos se relajen y queden en un estado de sopor, lo que haría que eventualmente se precipiten.

Ante esto, alertaron a las personas a tener cuidado, considerando que las iguanas pueden llegar a medir un metro y medio de estatura, pesando hasta nueve kilos, por lo que pueden dañar a las personas, los tejados de viviendas y a automóviles.

Jan 21 – This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020