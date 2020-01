Infiel de la Kiss Cam: "Ya destruyeron mi relación ¿Qué más quieren?"

Fue a ver la "Noche Amarilla" en Guayaquil, en honor a su equipo, el Barcelona. Y bueno, de un momento a otro fue sorprendido besando a una mujer y todo el estadio lo vio, porque la Kiss Cam así lo quiso, y no tenía nada de malo.

Esto hasta que la imagen se viralizó y quedó demostrado por su cuenta de Facebook, que el hombre tenía pareja, es decir, estaba siendo infiel.

La Kiss Cam más acusete e incómoda: registra en vivo una infidelidad Cuando se vieron en pantalla grande, se separan y hacen como que nada pasó.

Pero se defendió, sí. A través de una cuenta de Facebook nueva y creada el 19 de enero, al parecer solo para limpiar su imagen.

"La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios", escribió.

"En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga… y además en el vídeo no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla", aseguró Deyvi Andrade.