Una cajera de una tienda de la cadena Target fue criticada duramente por un cliente en redes sociales. Sin embargo, terminó siendo apoyada por los usuarios y recibió una gran sorpresa, siendo finalmente el hombre el centro de los alegatos.

Según informa el NY Post, el periodista David Leavitt fue a comprar a un local en la ciudad estadounidense de Swansea, encontrando un cepillo de dientes eléctrico Oral B Pro 5000 en un estante de productos a un centavo.

Al llegar a la caja, la trabajadora le dijo que ese no era el precio, sino que el valor era de $89.99 dólares. Sin embargo, pese a las quejas sucesivas del cliente, la mujer identificada como Tori Perrotti se negó a venderlo por ese monto.

El hecho causó la molestia de Leavitt, quien decidió subir un hilo tuitero criticando a la tienda y especialmente a la mujer, subiendo una foto de ella.

Allí el periodista explicó que la mujer no quiso respetar el precio del cepillo, por lo que llamó a la policía para que constatara el hecho, lo cual fue verificado por ellos.

"No he podido permitirme ir a un dentista en más de tres años. Así que sí, quería un buen cepillo de dientes y estaba encantado de ver un precio tan increíble de un OralB, pero Target se negó a honrarlo y ahora tengo que llevarlos a los tribunales", alegó.

Sin embargo, los reclamos del hombre no lograron efecto en redes sociales, ya que los usuarios apoyaron a la trabajadora, naciendo el hashtag #TargetTori.

Y fue tanto que hicieron una campaña para que ella pudiera tomarse vacaciones, por lo que comenzaron a reunir fondos dejando como meta 5 mil dólares. Finalmente, reunieron 31 mil hasta este martes.

En tanto, Perrotti bromeó con la fallida funa indicando que lo primero que pensó cuando vio su foto rondando en redes sociales fue "que desearía haberme puesto maquillaje para trabajar ese día".

Por último, indicó que con el dinero recaudado se tomará vacaciones, además de donar la mayor parte a instituciones de beneficencia.

This @target manager Tori is not honoring the price of their items per massachusetts law pic.twitter.com/7IYMjCcutZ

— David Leavitt (@David_Leavitt) January 17, 2020