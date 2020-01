¿Nueva tendencia? Novia le cobra US$50 a sus invitados a la boda y las RRSS la destrozan

Esa frase de que "nada es gratis", una novia de Washington, EEUU, se la tomó muy a pecho, porque no encontró nada mejor que cobrar US$ 50 (un poco más de 38.800 pesos chilenos) a cada invitado a su fiesta de matrimonio, con el afán de recuperar el dinero invertido en una lujosa boda. Pero lo que no consideró fueron los efectos en las redes sociales, según publicó el sitio Mens XP.

Esta decisión la dio a conocer una joven de 19 años a través de Reddit, una de las redes sociales más populares en Estados Unidos y de inmediato llegaron las reacciones.

La adolescente aseguró que la novia era su prima y explicó la motivación que había detrás del peculiar anuncio aunque criticó duramente el accionar de su pariente.

“Ella quería recuperar el dinero que gastó en su día especial. Le dije que no podría ir porque era escandaloso y que le deseo lo mejor. Ella contactó a mi tía (la madre de la novia), y mi tía me llamó. Mis padres se ofrecieron a pagar mi entrada, pero yo me negué“, aseguró la joven.

Otras personas que vieron la publicación en RRSS no dejaron pasar el hecho con comentarios como los siguientes: "¿También les va a pedir que sirvan los platos?”, "¿qué parte de la palabra ‘invitando’ no entiende?” o “esto es ridículo. No tengas una boda que no puedas pagar”.