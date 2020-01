"Es demasiado pronto": OMS descarta por ahora declarar emergencia internacional por el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió este jueves no declarar emergencia internacional por el brote de coronavirus detectado en la ciudad china de Wuhan.

"El Comité de Emergencia sobre el nuevo coronavirus consideró que aún es demasiado pronto para declarar una emergencia de salud pública de interés internacional dada su naturaleza restrictiva y binaria", señalaron luego de dos días de reuniones en la sede de la OMS en Suiza.

Al respecto el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que "no se equivoquen. Esta es una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia de salud global".

"Que no declaremos la emergencia internacional hoy, no significa que la OMS no se tome en serio la gravedad del brote de coronavirus. Nada puede estar más lejos de la realidad", apuntó.

De igual manera la Organización Mundial de la Salud recomendó enviar una misión interdisciplinaria a China para investigar el origen de brote del coronavirus, la magnitud de la transmisión de persona a persona y los tests que se llevan a cabo en otras provincias del país asiático.

Cabe mencionar que la la enfermedad presenta hasta el momento más de 500 casos y 17 víctimas fatales en Wuhan.

The Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) considered that it is still too early to declare a public health emergency of international concern given its restrictive and binary nature

