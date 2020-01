Científicos hacen "hablar" a Nesyamun: investigadores logran imitar la voz de una momia egipcia de 3 mil años

Un grupo de investigadores dice que ha imitado la voz de una momia egipcia de 3.000 años al recrear buena parte de su canal vocal mediante escáners, impresoras tridimensionales y una laringe electrónica.

Los autores de un artículo publicado el jueves en la revista Scientific Reports dicen que la técnica les permitió producir un solo sonido, algo intermedio entre las vocales de “mes” y “mas”.

El tono sobrecogedor difícilmente refleje con precisión el habla del sacerdote egipcio Nesyamun, con cuyo cuerpo momificado trabajaron los científicos, porque la lengua ha perdido mucho volumen a lo largo de tres milenios.

“Hemos reproducido fielmente el sonido de su canal en su posición actual, pero no esperamos un habla exacta dado el estado de su lengua”, dijo el coautor David M. Howard, de la universidad Royal Holloway de Londres.

