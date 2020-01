Ya son 4.474 casos confirmados de contagio y 107 fallecidos producto del coronavirus y mientras la enfermedad sigue esparciéndose por el mundo, en Wuhan la ciudad china sindicada como el epicentro del virus, sus habitantes siguen en cuarentena y buscan formas para sobrellevar la situación.

Así lo muestra el video realizado por la periodista del medio estadounidense NBC, quien a través de su cuenta de Twitter compartió la manera en la queque parte de los 11 millones de habitantes de la ciudad se dieron ánimos de una particular manera en medio de la noche.

En el registro de Janis Mackey se escuchan miles de voces entonando al unísono la palabra "Jiāyóu!" que significa 'sigue adelante', luego de que una publicación en redes sociales instara a la gente a unirse a esta manera de buscar esperanza.

This is what it sounds like across #Wuhan tonight. In the city (of 11 million) that is effectively quarantined as the epicenter of the #coronarvirus, a social media message urged people to chant ‘Jiāyóu!’ from balconies & streets. It means, ‘keep going’. Have a listen: @NBCNews pic.twitter.com/yJSP0Cg5fK

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) January 27, 2020