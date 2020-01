Estuvo al borde la muerte: hombre sufre grave infección por comerse las uñas

Steven MacDonald, un hombre de 48 años residente en la ciudad escocesa de North Lanarkshire, estuvo al borde de la muerte debido a uno de los malos hábitos más comunes en las personas: comerse las uñas.

Según informa el diario inglés Metro, el sujeto sufrió una grave infección luego de mordisquearse excesivamente la uña de un dedo índice.

De acuerdo al relato del hombre y de su esposa, un día comenzó a salir pus del citado dedo, por lo que acudió al médico.

El facultativo le dio sulfato de magnesio, pero 48 horas después el índice seguía hinchándose, mientras que su pareja descubrió que le salió una erupción en el antebrazo.

Ante esto fue de urgencia al hospital de la Universidad de Monklands, en donde le diagnosticaron paroniquia, una infección de los pliegues de tejido que rodean la uña.

