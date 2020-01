Bryan Cranston se transformó en Jack Torrance, el personaje de Jack Nicholson en "El Resplandor" y recreó una de las escenas más populares de la película para un comercial de la bebida Mountain Dew.

La empresa dio a conocer un adelanto, ya que se estrenará de forma completa para el Super Bowl, el cual se realizará este domingo en Miami.

En el registro se ve al actor de "Breaking Bad" y "Malcolm" rompiendo la puerta del baño con un hacha, pero en este caso no para intentar asesinar a su esposa, sino para que ella pruebe la nueva bebida de la firma, la cual es sin azúcar.

El comercial lleva el eslogan "Igual de bueno que el original, quizás incluso mejor?", apareciendo también la actriz Tracee Ellis Ross, quien aparece en la serie "Black-ish".

HEEEERE’S #MTNDEWZeroSugar! As good as the original, maybe even better? You’re going to love it forever, and ever, and ever… #AsGoodAsTheOriginal. #TheShining pic.twitter.com/OUfy3Q9vjv

— Mountain Dew® (@MountainDew) January 28, 2020