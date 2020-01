Se demoraron apenas 48 horas en tenerlo listo: China abre su primer hospital para combatir el coronavirus

En apenas 48 horas de trabajo, las autoridades chinas abrieron el primer hospital para combatir el brote de coronavirus.

Según informa el diario inglés Mirror, cientos de trabajadores se demoraron dos días en convertir un edificio vacío en un recinto médico con capacidad de mil camas para quienes padezcan la enfermedad.

El hospital, llamado Centro Médico Regional Dabie Mountain, se encuentra en la ciudad de Huanggang y que está a 75 kilómetros aproximadamente de Wuhan, la urbe en donde se originó el brote de coronavirus.

China's first coronavirus hospital opens after just 48 hours of construction https://t.co/w2b7RiSFC5 pic.twitter.com/OtPYM0Tftz

— Daily Mirror (@DailyMirror) January 29, 2020