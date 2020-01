Todo para no contagiarse: las insólitas medidas de protección que están tomando las personas para no infectarse con el coronavirus

Ante el temor de contagiarse con el coronavirus, que ya cobró la vida de 132 personas en China y que suma casi 6 mil casos positivos, los pasajeros en los aeropuertos están tomando insólitas medidas para evitar infectarse.

En redes sociales se han viralizado imágenes de personas con bolsas en la cabeza, cascos de motos y otros elementos.

Según Mirror, en el aeropuerto de Vancouver en Canadá, una mujer fue captada con botellón de agua en la cabeza, mientras en un vuelo de Shanghai a Perth un hombre iba sentado en el avión con un casco de motociclista.

En un mercado en China se pede ver a un hombre pagando los productos que adquirió también con un botellón cubriéndole la cabeza, mientras otra terminal aérea no identificada se puede ver a una familia entera cubierta por bolsas plásticas.

Los últimos días se han conocido casos en casi todo el mundo y como última medida varias aerolíneas cancelaron vuelos a China.

This women is taking protection to the next level. SHE’S WEARING A PLASTIC BAG OVER HER HEAD. Save yourself from the virus perhaps, but risk suffocation in the process… #china #coronavirus #CoronaOutbreak pic.twitter.com/Dcz4SsG0Ud — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) January 27, 2020