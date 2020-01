En todo un héroe -pese a su fracaso- se transformó un desconocido hombre que en medio del terremotro 7,7 que remeció el mar Caribe entre Jamaica y el este de Cuba el martes, decidió salvar una de las cosas más importantes del supermercado en el que se encontraba, el estante de las cervezas.

El registro que se viralizó rápidamente fue compartido en Twitter por el usuario @Kentsville, junto a una divertida declaración. "Todos esos buenos licores y cervezas se han desperdiciado ahora. Al menos él era un campeón por tratar de salvar algunas de esas cosas buenas durante el terremoto de hoy", escribió.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020