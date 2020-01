“Los monstruos ya no pueden esconderse para siempre”: es acusado de matar a 5 de sus hijos antes de que cumplieran los 6 meses

El 29 de marzo de 2007 un pescador encontró un bebé fallecido dentro de un contenedor en Woodland, California.

En dicho momento no hubo pistas que pudieran dar con el responsable de la muerte del menor, sin embargo, en octubre del año pasado y gracias a la “tecnología de comparación de ADN”, se pudo determinar que el cuerpo correspondía a Nikko Lee Pérez, indica Fox 61.

“Estaba envuelto en una colcha Winnie The Pooh y según el reporte del médico forense había sido asesinado a golpes cuando tenía entre un mes y tres meses de nacido”, indica People en Español.

Tom López, sheriff del condado de Yolo, dijo que tras la identificación del niño se enteraron que “no era hijo único” y que habían “aprendido trágicamente que cuatro de sus hermanos sufrieron su mismo destino” y que todos murieron antes de los 6 meses de vida.

“En mis 40 años (como policía) no puedo pensar en un caso más inquietante que este”, agregó López, mientras hablaba en conferencia de prensa.

Todos los bebés eran hijos de Paul Allen Perez, el primero había nacido en 1992 y el quinto en 2001, y se desconoce si son de la misma madre.

El sujeto se encontraba cumpliendo condena en la prisión estatal de Kern Valley y el lunes pasado quedaba en libertad, pero ahora deberá enfrentar nuevamente a la Justicia y de ser encontrado culpable enfrentará cadena perpetua o la pena capital.

"La ciencia y el poder del ADN han demostrado que los monstruos y los asesinos ya no pueden esconderse para siempre”, fue la clara sentencia del Fiscal de Distrito del Condado de Yolo.

An arrest has been made in connection with a 2007 cold case involving the death of an infant, whose body was located in Yolo County, and the suspected homicides of four additional infants under the age of six months.

For full press release follow the link:https://t.co/g986hTpdGm

