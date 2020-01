Dicen que nunca es tarde para perseguir los sueños y al parecer así lo entendió un estadounidense de 85 años, de Carolina del Norte, quien luego de dejar su vida en el clérigo, se transformó en actor porno.

En una entrevista con medios de ese país, Norm Self, detalló que se unió al clero a los 18 años y dedicó casi toda su vida a los mandatos de la iglesia, en uno de los estados más religiosos del país del Norte.

"Pensé quién podría ofenderse y quién querría escribirme de mis contactos, pero no me preocupo porque esa es su lucha. Mi problema con la iglesia es que es raro que el sexo sea tratado como una parte alegre de la vida espiritual", dijo Self.

Las declaraciones del actor aparecieron en Channel 5, en l marco de la emisión del documental "OAPS On The Game: The Sex Business".

El cambio de vida

En su relato, Self detalla que descubrió tras 28 años casado, que en realidad era gay pero que eso no tuvo nada que ver con su incursión en la industria del entretenimiento para adultos.

Sin embargo, dijo que participar en este tipo de películas solo le pareció una decisión lógica, porque desde que abandonó la iglesia se considera un "íntimo sagrado" destinado a ayudar a las personas a explorar el poder curativo del placer y el sexo.

Y así es como en dos años ya ha realizado cuatro películas, además de asegurar vivir una vida sexual más vibrante que nunca.

"Mi yo de 85 años es más vibrante que mi yo de 45 años. Es como si mi energía erótica se hubiera apoderado de mí y me habitara", le explicó al diuario inglés Daily Mail.

Self contó además que no recibe pago por participar en las películas y que se involucró en la industria gracias a un amigo.

"Todo comenzó cuando mi pareja me preguntó si querría ir a ver el rodaje de una película. Yo acepté y, de repente, me llamó mucho la atención todo lo que allí ocurría. Me sentí como si estuviera en una fiesta, es una de las cosas que más admiro de hacer porno", concluyó.