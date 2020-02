Luego que el lunes se destaparan los audios en los que supuestamente el exdiputado Gustavo Hasbún le habría ofrecido al dueño de la constructora SGYC, Bruno Fulgeri, acelerar una solución a sus apremios contractuales a cambio de dinero, las versiones sobre el caso se han ido sumando.

"Él (Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar", señaló el empresario a La Tercera.

El llamado HasbunGate obligó incluso al Presidente Sebastián Piñera referirse al hecho en una pausa en sus vacaciones por el presunto delito de cohecho al interior del MOP, en el cual estaría involucrado el ministro de Economía, Lucas Palacios.

El audio filtrado forma parte de una denuncia presentada por el empresario y contratista del MOP, Bruno Fulgeri, quien declaró ante la Fiscalía, en el marco de una causa donde se indaga un presunto cohecho y tráfico de influencias.

Hasta las lágrimas

Este martes Fulgeri, llegó hasta el matinal de CHV, “Contigo en la mañana”, para detallar como ha sido este tiempo luego que se hiciera pública la denuncia.

Mientras comentaba el audio, el empresario que además presentó una serie de documentos que confirmarían el pago de coimas al Ministerio de Obras Públicas, se quebró al referirse al sufrimiento de su hijo por la situación.

“Bueno esto es muy difícil, a mí me cuesta hablar del cambio de vida… es difícil explicarle a tu hijo que te pide y te dice ‘papá, yo quiero vivir igual que antes, qué pasa, papá, por qué'”, dijo.

“Es difícil cuando tu hijo va a la iglesia y le dicen ‘qué es lo que quieres pedir’…y tu hijo dice ‘quiero pedirle a Dios que le pague a mi papá su trabajo'”, dijo con la voz quebrada.

"Perdí mi casa, mi calidad de vida, no tengo cómo pagar el colegio de mis hijos. Entonces, hago un esfuerzo de venir para acá. Y estos tipos siguen robando, si esa es la realidad”.

“A mí me dejaron sin trabajo, estos tipos se enteraron que yo le presté servicios a una empresa, que me contrató y la única que confió en mí en La Araucanía, y los tipos llevan 45 días sin pagarles, desde el momento en que se enteraron que yo trabajé ahí”, lamentó.