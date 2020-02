Un líquido negro escurría por las paredes de su departamento y tratando de averiguar qué era descubrieron una macabra verdad

Una pareja de amigos de Minneapolis vivió una situación que calificaron como “traumática” luego de que por las paredes de su departamento comenzara a escurrir una extraño líquido negro.

Allen Joel McCrady y Evin Schultz habían sentido malos olores desde hace al menos un par de días y no pudieron descubrir de dónde emanaban, indica Daily Mail.

Sin embargo, ambos quedaron helados cuando descubrieron que un líquido oscuro, entre negro y rojo, que describieron como “parecido al alquitrán”, comenzó a escurrir por las paredes.

Llamaron de inmediato al personal de mantenimiento y cuando no lograron encontrar de dónde provenía, subieron un piso para preguntarle al vecino de arriba si él también estaba teniendo los mismos inconvenientes.

My apartment has smelt horrible recently and I just found out the guy living above me has been dead for over a week…and before you ask, his body was just discovered after his blood leaked down the ceiling into our apartment this morning pic.twitter.com/xikb9eH4XJ

— aj (@daddyallenjoel) February 5, 2020