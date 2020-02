"Es justamente la crítica de la película": Lluvia de troleos a Viña Morandé por colgarse de éxito de Parasite y "no entender nada"

Para la mayoría del público en la película Parasite pasó desapercibida la participación chilena. Y es que fue tan mínima, de sólo tres segundos. Sin embargo el reducido tiempo no fue impedimento para que la “Viña Morandé” se jactara de su incorporación.

Todo se da en una de la escenas cerca del climax del film. Cuando la familia Park preparaba una fiesta “improvisada” en el patio para el cumpleaños del más pequeño de la acomodada familia. Ahí, a pesar de el hogar de los Kim fue destrozado por la lluvia la noche anterior y en la cabeza de Ki-taek había un montón de cosas por el pequeño problema del sótano (mini Spoiler), el show debía continuar. Así que acompañó a la señora Park a comprar provisiones para la fiesta. En ese intertanto de escena -que da un gusto amargo por la opulencia de los Park- la caja que carga el Sr. Kim tiene afuera la leyenda “Morandé”. La marca pertenece a la Viña Morandé, ubicada en Casablanca, Región de Valparaíso.

Felicidades de Parasite desde Viña Morandé

Por ello a través de redes sociales la empresa vinícola se jactó de la escena y previo a la ceremonia de la Academia lanzó esta imagen en Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí. Tras la ceremonia que le dio cuatro premios Oscar, Parasite recibió otra felicitación: la de la Viña Morandé. La empresa la realizó a través de un comunicado en Twitter que borraron un rato después por las burlas de los internautas. Sin embargo fueron los mismos usuarios quienes registraron el texto para la posteridad. Y no sólo hicieron eso, sino que no dejaron de burlarse.

Viña Morandé: "Te digo que aparecí en Parasite, mira en los creditos" Parasite: "Adios amigos jajajajaja" VM: "Ahi esta mi nombre miren…” Twitter: "Mas bien parece Morel…Vinos" Instagram: "No, dice Maluenda… Enrique Maluenda” #FelizMiercoles pic.twitter.com/46lCV84qyO — Bety Simonson (@bety_simonson) February 12, 2020

Comunicado de Viña Morande, jactándose de haber aparecido alrededor de 3 segundos en la película Parasite…

Como se dice vergüenza ajena en coreano? #parasite #viñamorande pic.twitter.com/XDbFKZfQyt — Bloodfield (@dabloomfield) February 12, 2020

De repente si no salía la viña morande no ganaban nada — Luis Felipe (@PipeCifuentes17) February 12, 2020

Así que Parásitos siempre se trató de los cuicos de la viña Morandé? Quien lo diría — Felipe (@psajeroentrance) February 12, 2020