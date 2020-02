Desprendimientos gigantescos de hielo, bases sin nieve y temperaturas récord: el actual panorama en la Antártica

Una serie de hechos que han ocurrido en los últimos días en la Antártica han sorprendido y puesto en alerta la comunidad científica internacional por los efectos del cambio climático en la zona.

El pasado 6 de febrero en la base Esperanza en Argentina se registró un récord histórico de temperatura.

A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Meteorológico Nacional transandino dio cuenta de que al mediodía se anotaron 18.3º, y que “con este valor se supera el récord anterior de 17,5° del 24 de marzo de 2015”.

“El servicio viene haciendo un seguimiento y a partir del año 2000 se vienen dando estas situaciones de temperaturas elevadas en estas épocas”, dijo el meteorólogo Sergio Montoya a CNN en Español.

Ayer, el diario El País dio a conocer un inquietante video en el que se pueden apreciar imágenes de la Antártica chilena casi completamente sin nieve en la Isla Rey Jorge.

“Es un fenómeno que se ha intensificado gracias a las ondas de calor que hemos estado experimentando desde finales de diciembre y es la primera vez que vemos una escasez de hielo bastante impresionante”, apuntó Marcelo Leppe, del Instituto Antártico Chileno.

Stark images out of the northern region of Antarctica reveal a barren landscape nearly devoid of snow and ice following record-setting temperatures last week. https://t.co/wigYfoi8Tu pic.twitter.com/9mdzzcRzpQ

Además, apuntaron que no ha precipitado nieve desde fines de diciembre especialmente en la bahía de Fildes, donde están la mayoría de las bases.

Como si fuera poco, la Agencia Espacial Europea reveló las imágenes que muestran el desprendimiento de un gigantesco trozo de hielo desde el glaciar Pine Island.

“El iceberg de 300 kilómetros cuadrados se desprendió desde el frente del glaciar y se hizo pedazos muy rápidamente”, señalaron.

Las imágenes son del 11 de febrero y desde ESA indicaron que el anterior rompimiento había sido el año 2018.

El año pasado habían detectado grietas en el glaciar las que crecían muy rápido y desde entonces que lo estaban monitoreando.

.@CopernicusEU #Sentinel2 reveals the aftermath of the recent #PineIslandGlacier calving event: a 300 sq km iceberg broke off the glacier’s front and very quickly shattered into pieces.

The previous calving event happened in 2018. https://t.co/52nxpJwQcX pic.twitter.com/XTIKnVLmiW

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) February 12, 2020