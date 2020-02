Protegidos de pies a cabeza: pareja vuela cubierta por plástico en medio del temor al coronavirus

El temor por el coronavirus aumenta en muchas partes del mundo y la gente hace lo que sea por tratar de evitar el contagio.

Botellones de aguan en la cabeza, mascarillas improvisadas y personas cubiertas con lo que pillan se ven en muchos lugares, sobre todo en los aeropuertos.

En Twitter se ha viralizado un video de una pareja que hace de todo para no terminar infectada.

El registro fue grabado por @Alyss423 y según New York Post se trata de un vuelo de la aerolínea Jetstar en Australia.

Se puede ver a una pareja sentada, y lista para iniciar su viaje, cubierta de pies a cabeza con plásticos, con mascarillas y con guantes en las manos.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020