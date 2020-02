"Nunca inglamorosa": viralizan foto de joven primera línea con uñas dignas de Paloma Mami

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hay un total de 3 mil 765 personas heridas a 4 meses del estallido social. De ellas más de 3 mil corresponden a hombres. La cifra que alberga a mujeres heridas es de 439.

El contraste puede verse porque la mayoría de quienes están en espacios “riesgosos” como la llamada “Primera Línea” pertenecen al sexo masculino. Sin embargo en el espacio que se enfrenta directamente con Carabineros también hay mujeres.

Glamorosa joven primera línea

Las capuchas y mascarillas de gas no dejan distinguir si los rostros corresponden a hombres o mujeres. No obstante el detalle de las uñas es visible en la mayoría de los casos, cuando no se utilizan guantes.

Este es el caso de una joven primera línea que fue captada con su escudo. Eso sí, sin perder el glamour.

La fotografía fue tomada y difundida por la página de Instagram DesataPiensaLibre, e inmediatamente causó furor llegando a los cerca de 3 mil me gusta. En el post se aprecia que la mujer dio su consentimiento para publicar la fotografía.