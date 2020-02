"Me quiero morir", "Me quiero morir", "Me quiero morir". Esas eran las palabras que Quaden Bayles, un niño de 7 años con enanismo, repetía en el desgarrador video compartido por su madre Yarraka, a principio de esta semana, para denunciar el bullying que sufría el niño por su condición.

La mujer decidió grabar a su hijo llorando desconsoladamente para mostrar las consecuencias que tienen los maltratos escolares.

"Acabo de ir a buscar a mi hijo en la escuela, vi cómo sus compañeros lo acariciaban como si fuese un cachorro. Le daban palmaditas en la cabeza y hacían comentarios sobre su estatura", contó la madre.

"Se notaba que estaba muy incómodo, se estaba desmoronando. Fue desgarrador verlo así, me hizo sentir impotente. Siento que estoy fallando como madre y el sistema educativo también está fallando. Deben enseñar a los alumnos sobre las discapacidades, eso resolvería muchos problemas", agregó la mujer en su testimonio.

"Tienes un amigo en mi"

El video rápidamente se hizo viral y originó una ola de reacciones incluidos varios famosos de Australia, lugar donde vive Quaden

Uno de ellos fue Hugh Jackman, famoso por interpretar a Wolverine, en la saga X-Man, quien grabó un video para el niño que incluso ha intentado quitarse la vida.

"Quaden, eres más fuerte de lo que sabes compañero, y no importa qué, tienes un amigo en mí", dijo Jackman.

EL mensaje de Jackman también fue dirigido a los compañeros de Quaden responsables del bullying. "La vida es lo suficientemente difícil sin que la gente se esfuerce por lastimar a los demás. Entonces, todos seamos amables unos con otros, la intimidación no está bien", dijo.

"La vida es lo suficientemente difícil, así que recordemos que cada persona frente a nosotros enfrenta algún tipo de batalla, así que seamos amables", agregó.