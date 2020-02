Misterio y un montón de preguntas: el caso de la niña de 15 meses que desapareció en diciembre y sólo hace unos días su familia dio el aviso

La historia de la pequeña Evelyn Mae Boswell de sólo 15 meses podría ser uno de los tantos casos de desapariciones de menores que hay en EEUU, pero este tiene desconcertada a la policía.

La menor fue vista por última vez entre el 10 y el 11 de diciembre en Tennessee, pero recién esta semana se dio el aviso de que estaba perdida y se registró como desaparecida el pasado martes, mismo día que comenzó la investigación.

“Un miembro de la familia informó en un departamento de referencia de servicios infantiles que estaba desaparecida”, señaló el portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Sullivan.

De inmediato los agentes sed dirigieron hasta el hogar de la menor, donde se encontraron con la madre de la niña Megan Boswell.

Según ABC News, la joven, que tiene la custodia total, ha estado cooperando, pero ha entregado información inexacta.

Los uniformados, y basados en los relatos de Boswell, han llagado hasta diversos lugares, revisado cámaras de seguridad y realizado entrevistas a vecinos, pero no logran nada porque los datos entregados no son precisos.

En las últimas horas un hombre y una mujer fueron detenidos, ya que fueron encontrados en un vehículo que buscaba la policía en relación al caso, pero el estado y paradero de Evelyn sigue siendo un misterio.

UPDATE: The gray BMW has been located in Wilkes County, NC, along with the individuals authorities were hoping to speak with. The investigation remains ongoing.

Evelyn Boswell is still missing.

Please continue to share her photo. Spot her? Call 1-800-TBI-FIND. #TNAMBERAlert pic.twitter.com/5hvZDb7iVD

— Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) February 22, 2020