Aunque fue un éxito y se llevó las gaviotas de plata y de oro, la rutina de Ernesto Belloni, también conocido con Cee Copete, no estuvo exenta de polémicas.

Y una de ellas incluso lo hizo pedir perdón en la conferencia de prensa posterior al show, luego de incorporar a Daniel Zamudio en su actuación de quien dijo que "dio la vida por la diversidad", haciendo referencia a su asesinato en 2012 debido a su orientación sexual, razón por la cual se impulsó la ley contra la discriminación que lleva su apellido.

Otro de los momentos cuestionados fue cuando decidió hacer un "africano". Las redes sociales compararon esa acción con la participación de Jani Dueñas en versión pasada del Festival de Viña, que fue ampliamente criticada por subirse al escenario con un vaso de whisky.

El tema del "africano" no pasó desapercibido en las redes sociales, y entre los miles de comentarios que generó, muchos apuntaban a quienes encontraban gracioso reírse del consumo de alcohol.

"Jajaja tu dices el show donde Belloni si que cayó en frases populistas?? PARFAVAR y sorry pero prefiero reírme de algo con contenido que de un tipo haciendo un africano", decía uno de los comentarios.

"A la jani dueñas la criticaron caleta por entrar con un vaso de whisky y belloni hizo un africano en medio del escenario y les faltaron manos pa aplaudirlo, esos son los dobles estándares de este país misógino y machista", agregaba otro.

Me reí un par de veces con #Belloni con la wea del africano y no me acuerdo q era lo otro. El poeta vergüenza ajena, pero no me puedo enojar con ese wn no se xq. No le compró lo del cambio, ojalá sea real, hay que ver cómo se comporta a futuro. +

— LiA Infierno (@liart_twt) February 26, 2020