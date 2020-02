Escocia se convierte en el primer país del mundo en entregar tampones y toallas sanitarias gratis

Escocia ha dado un paso muy importante, luego de que el parlamento aprobara un proyecto de ley para que las mujeres del país, puedan recibir productos de higiene femenina completamente gratis. Independiente de la edad que tengan.

La medida conocida como Proyecto de Ley de Productos del Período (disposición libre), propone entregar estos productos en lugares 'públicos' como farmacias, centros de salud y lugares sociales.

La primera etapa de este proyecto ya está superada con 112 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Ahora sólo falta a la segunda etapa, donde los miembros del parlamento escocés pueden proponer enmiendas.

La ministra Mónica Lennon, ha luchado durante años para que los productos de higiene femenina se vean como productos de primera necesidad. Y en el año 2018, logró que se repartieran toallas sanitarias y tampones en establecimientos educacionales y universidades de forma gratuita.

La gran diferencia que existen entre ambas medidas, es que ahora se repartirán productos para todas las mujeres, independiente de su situación social.

"Estamos cambiando la cultura y es realmente emocionante que otros países de todo el mundo estén observando muy de cerca para ver lo que hacemos", señaló Lennon.

Parliament approved Stage 1 of the Period Product (Free Provision) Scotland today. I am thankful to everyone who made it possible.

Was nice to have my daughter by my side as Scotland sent out a strong message on period dignity and gender equality. ❤️https://t.co/CzUKQ467Kn

— Monica Lennon (@MonicaLennon7) February 25, 2020