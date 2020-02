El padre que inventó un juego para hacer reír a su hija cuando caían las bombas en Siria logra escapar de la guerra junto a toda su familia

Hace menos de dos semanas, todo el mundo se conmovió e impactó por un video de un padre y su hija en medio de la guerra en Siria.

Abdullah al-Mohammad inventó un juego para que su pequeña de 4 años no viviera con miedo y no se asustara cuando caían las bombas.

El padre le enseñó que los ruidos son producidos por armas de juguetes y en el registro se podía ver cómo la menor se largaba a reír cada vez que se escuchaban los estruendos.

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

El video, que ya suma 2.7 millones de reproducciones, había sido subido por Mehmet Algan, un amigo de la familia, y causó tal impacto, que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan intercedió y Abdullah con toda su familia lograron dejar Siria y llegar a Turquía, señala El País.

“Estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte. Es un sitio nuevo, no tengo trabajo, pero estoy feliz”, le dijo Abdullah al medio español.

La familia fue aceptada en calidad de refugiados y de esta forma pueden estar de manera legal en el país