Si ustedes viven en departamento, entenderán que a veces la convivencia es un poco más difícil con los vecinos, pero lo que le sucedió a un joven en Perú, ya se pasa de la línea.

Es que de acuerdo con lo publicado en su cuenta de Twitter, a @vmolinav lo que molestaba a quienes viven en el mismo edificio que él, no es otra cosa que el limpia pies que tiene afuera de su puerta, el que fue considerado como "muy llamativo".

Pero lo más insólito es que se enteró de esto a través de una carta de la administración del edificio que le pedía retirar el actual felpudo con forma de flor que adorna el ingreso a su departamento por uno más "sobrio".

"Buenos días, disculpa la molestia con estos temas, pero se ha reportado que estás utilizando un felpudo en la puerta de ingreso a tu depa que no es muy estándar y es muy llamativo y no cuadra con los de otros departamentos y me han solicitado que te sugiera cambiarlo por uno más sobrio. Muchas gracias por tu colaboración y comprensión", decía el mail en el que le comunicaban que debía cambiar el elemento.

No puedo creer esto. Los vecinos están escribiéndome para reclamarme porque no les gusta mi felpudo en tanto les resulta "muy llamativo" 😮 #Miraflores pic.twitter.com/LFScF9zYQJ — Víctor Molina (@vmolinav) February 26, 2020

Algunas alternativas

Luego que Victor hiciera pública su historia y el felpudo de flor se hiciera viral, los usuarios de la red social le recomendaron algunos limpia pies más sobrios que podría usar.

En varias fotos se pueden ver imágenes de felpudos con mensajes hacia sus vecinos que podría incorporar a su departamento: "lárgate", "llama, llama, que no te pienso abrir" o "bonitas bragas" eran algunas de las alternativas.

Muchos de los mensajes le entregaban el apoyo al denunciante, acusando además la falta de tolerancia de los habitantes de su edificio.