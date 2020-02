No respetan nada: se robaron una carroza fúnebre con el cuerpo de un fallecido adentro

La policía de Los Angeles hizo un insólito llamado luego de un robo que se produjo en las afueras de una iglesia en Pasadena.

Ayer miércoles, cerca de las 20 horas, una Lincoln Navigator estaba estacionada en la iglesia Saint Anthony.

El coche tenía dos ataúdes y personal de la funeraria sacó uno y lo trasladó dentro del recinto.

Mientras se encontraba en esa tarea, un desconocido robó el vehículo con el otro cuerpo en su interior, indica CBS Los Angeles.

La policía indicó que se trataban de los restos de una mujer, y precisó que este era un hecho muy inusual.

A través de las redes sociales, hicieron un llamado a él o los delincuentes, indicando que “de todas las malas decisiones que han tomado, al menos tomen una buena y traigan a la persona fallecida y al ataúd dentro de la Navigator”.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020