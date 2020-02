Confirman la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos

Una persona enferma de COVID-19 murió en el estado de Washington, informaron el sábado los funcionarios de salud estatales, con lo que se registró la primera muerte reportada en Estados Unidos por el nuevo coronavirus.

Los funcionarios estatales emitieron un breve comunicado de prensa anunciando la muerte, pero no dieron detalles y anunciaron una conferencia de prensa. Un portavoz del Centro Médico EvergreenHealth, Kayse Dahl, dijo que la persona murió en el centro, pero no dio detalles.

Los funcionarios de salud del estado y del condado de King agregaron en el texto que "se han identificado más personas con la infección, una de las cuales murió". No dijeron cuántos casos nuevos hay.

El número de casos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos se considera pequeño. En todo el mundo, el número de personas enfermas por el virus rondaba el viernes alrededor de 83.000, y había más de 2.800 muertes, la mayoría de ellas en China.

El deceso se produce después de que los funcionarios de salud revelaran un segundo caso de coronavirus en Estados Unidos en alguien que no había viajado al extranjero o que no había tenido contacto cercano con alguien que tuviera el virus.

Horas antes el sábado, el presidente Donald Trump anunció a través de Twitter que hablará de los últimos acontecimientos relacionados con la amenaza de un nuevo coronavirus durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el sábado a la 1:30 p.m. hora local. Trump también se dirigió a la nación desde la Casa Blanca días atrás.

I will be having a 1:30 P.M. Press Conference at the White House to discuss the latest CoronaVirus developments. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 29, 2020