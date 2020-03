Un infinito pesar inundó las redes sociales este domingo cuando se conoció la muerte de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje mexicano responsable de dar la voz a Bugs Bunny en Looney Tunes, o Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

Pero los más afectados eran los fanáticos de Dragon Ball Z, ya que Mendoza era el encargado de hacer que Gohan hablara en español.

La muerte fue confirmada por varios de sus colegas, quienes no podían creer lo que había sucedido.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso… ¡Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día muy triste”, escribió a través de Twitter Mario C. Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball.

Por su parte, el actor de doblaje de Krillin, Eduardo Garza, escribió “es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona más indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descansa en paz”.

Asesinado junto a su familia

De acuerdo con las primeras versiones Mendoza perdió la vida en una balacera. Junto a él fallecieron además su cuñado y su esposa, Lourdes Adame.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia Portales, en Ciudad de México.

“En relación a los hechos ocurridos en calles de la #ColoniaPortales, la #SSC informa que las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se suscitó por el litigio de un inmueble; policías de la SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la Fiscalía capitalina. Efectivos tomaron conocimiento del deceso de tres personas y un lesionado en la colonia", reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la metrópoli, sin revelar la identidad de los tres fallecidos.