Impactante imagen tras brote de coronavirus en China: NASA revela histórica reducción de la contaminación

La NASA y la agencia espacial europea (ESA) dieron a conocer imágenes satelitales que muestran una histórica reducción de la contaminación en China tras el brote de coronavirus que afecta a cerca de 60 países en el mundo.

El Covid-19 se originó justamente en el gigante asiático, específicamente en la ciudad de Wuhan, registrándose en dicho país más de 2.900 víctimas fatales.

De acuerdo a la agencia espacial norteamericana, "satélites de monitoreo de contaminación han detectado disminuciones significativas en el dióxido de nitrógeno en China".

En ese punto, afirman que "existe evidencia de que el cambio está relacionado, al menos en parte, con la desaceleración económica que siguió al brote de coronavirus".

Las imágenes a la derecha, en donde se ve la enorme contaminación, corresponden entre el 1 al 20 de enero. Esto antes de la expansión del Covid-19. A la izquierda en tanto, son del 10 al 25 de febrero, en momentos de la cuarentena que existe en la población por la enfermedad.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

— NASA (@NASA) March 1, 2020