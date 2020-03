"El choque cultural entre el gobierno y la sociedad es demasiado fuerte. Las víctimas no son culpables": las reacciones de parlamentarios a polémicos dichos de Piñera

Diversos parlamentarios y actores del mundo político criticaron los dichos del Presidente Sebastián Piñera, en el marco de la promulgación de la Ley Gabriela, la cual amplía la tipificación del femicidio para incluir los casos que se dan en relaciones de pololeo y noviazgo.

Ministra Plá salió a explicar frase de Piñera en promulgación de “Ley Gabriela”: “Lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer” “Sepan las mujeres que nadie tiene el derecho a maltratarlas de ninguna manera”, apuntó.

"Gabriela dijo alguna vez, si hay algo que mi mamá me enseñó, es que nadie puede poner un dedo encima, ni una mano, ni nada. Yo se lo que es el amor propio", expresó el Mandatario.

¿La culpa de quién es? Piñera asegura que "a veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas" "Ahora la culpa es de las víctimas. Piñera se supera a si mismo cada día", señaló el diputado Giorgio Jackson por los dichos del Mandatario. Otros legisladores y actores políticos también manifestaron su repudio.

Tras esto, indicó una frase que causó el rechazo en redes sociales: "Y eso reflejaba una actitud que es muy necesario, porque a veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas".

"Tenemos que corregir al que abusa, y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo", afirmó.

Las palabras del gobernante causaron diversas críticas en el mundo político. El presidente del Senado, Jaime Quintana, manifestó que "mientras mujeres en todo el mundo hacen suyo el grito chileno que dice ‘la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía’, el Presidente habla de la 'posición de ser abusadas'. El choque cultural entre el gobierno y la sociedad es demasiado fuerte. Las víctimas no son culpables".

"Sr.Presidente @sebastianpinera cuando no hay nada razonable que proponer, por favor no hable. Lo que usted acaba de decir, no solamente es un desatino grave e inoportuno, sino que reaviva el malestar generalizado por su incapacidad de comprensión y empatía con las heridas de Chile", indicó por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.

El senador José Miguel Insulza remarcó en tanto que "Señor Presidente @sebastianpinera su comentario en promulgación de la Ley Gabriela es inaceptable e irresponsable. El NO es NO".

También manifestaron su rechazo las diputadas Camila Vallejo, Maite Orsini y Karol Cariola. "Hasta en la promulgación de Ley Gabriel el Presidente Piñera sigue justificando la violencia machista: 'No sólo se trata de hombres que violentan, si no que la posición de las mujeres a ser abusadas'. Es impresentable y una ofensa para las familias de las víctimas", expresó la primera.

"Queda claro que si hoy tenemos Ley Gabriela no es precisamente por la mentalidad avanzada del Presidente, todo lo contrario, su frase nos demuestra uno de los aspectos más profundos y terribles del machismo y la misoginia: exculpar a los victimarios y culpar a las víctimas", sostuvo Cariola.

"Cuando @sebastianpinera culpa a las víctimas de ser abusadas, no hace más que corroborar su machismo recalcitrante, la política de la impunidad y su desprecio hacia las mujeres. Tarea para la casa, repetir infinitamente: 'Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía"", señaló Orsini.

Desde el Partido Republicano, José Antonio Kast también dio a conocer su critica al Mandatario: "Presidente: la culpa no es de las mujeres sino de aquellos que las matan, violan, golpean o abusan de ellas. Nuevamente, una declaración inaceptable".

Por último, el diputado Giorgio Jackson señaló que "'No sólo se trata de hombres que violentan, si no que de la posición de las mujeres a ser abusadas'. Ahora la culpa es de las víctimas. Piñera se supera a si mismo cada día".