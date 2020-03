No se rindieron y por fin lo lograron: luego de más de 240 días de lucha, estado australiano se encuentra “libre” de incendios forestales

Los incendios en Australia que dejaron 28 personas fallecidas y millones de animales muertos pasaron a un segundo plano hace ya un tiempo en la prensa mundial.

El coronavirus se tomó las páginas de los medios del orbe, sin embargo el trabajo de parte de miles de personas continúo, primero para contenerlos y luego para apagarlos.

Es así, como el 13 de febrero, bomberos de Nueva Gales del Sur informaron que todos los siniestros estaban “contenidos”, lo que entregaba un gran alivio a la población, señala CNN.

Finalmente, ayer, y a través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur entregó la gran noticia: “Por primera vez desde principios de julio de 2019, no hay incendios activos”.

El trabajo de los bomberos se extendió por más de 240 días, que el mes pasado habían calificado la temporada de incendios forestales como “muy traumática y agotadora”.

Desde la institución señalaron que las lluvias torrenciales, que provocaron serias inundaciones, ayudaron de gran forma a la contención de los siniestros.

For the first time since early July 2019, there is currently no active bush or grass fires in #NSW. That’s more than 240 days of fire activity for the state. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/NpjF3lAHKa

— NSW RFS (@NSWRFS) March 2, 2020