Joven se gana el premio al nombre más raro: "Cero Cero Tres"

Muy peculiar. Un joven mexicano se hizo muy popular en redes sociales, debido a su participación en un concurso de pizzas en México, donde se premiaba a la persona que tuviera el nombre más raro.

Cero Cero Tres Miller Santos Chable, es un chico yucateco de 25 años y que dio a conocer su nombre luego de ganar un concurso en una pizzería local. De niño lo llamaban de otra manera, sin embargo, tiempo después se enteró de su verdadero nombre.

Sus padres decidieron ponerle ese nombre a causa de ser el tercer hijo, y destacó que sus otros hermanos tienen nombres comunes.

“A los 14 o 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente, sabes qué hijo te tienes que responsabilizar de tus documentaciones y al momento de escudriñar mis documentaciones mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos 003 en número”, detalló.

003 Miller recogiendo su premio y una cortesía de Casera Pizza por la cantidad de Likes que tuvo y el apoyo de todos!! Posted by Casera Pizza on Monday, February 24, 2020

Cero Cero Tres sostuvo que "originalmente se escribía en número, yo tuve la curiosidad y le pregunté a mi padre, me comentaron que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el Cero Cero Tres, digamos que yo soy el tercero, afortunadamente mis hermanitos no se llamaron, así como yo”.