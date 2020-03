Cannabis y sahumerios: los falsos remedios o vitaminas para prevenir el coronavirus

Por WhatsApp y otras redes sociales muchas personas han empezado a compartir consejos de cómo “prevenir” e incluso “combatir” el coronavirus. Todo pese a que hasta el momento no se haencontrado la forma de curar el padecimiento. La escasez de mascarillas en algunas farmacias es un ejemplo de ello y gente inescrupulosa está aprovechándose de esta alarma para sacarles dinero a los demás.

Mascarillas, sahumerios, multivitamínicos, extractos de plantas, cóctel de medicinas ante una gripe, un compuesto sintético derivado del árbol de la quina y hasta cannabis. La lista es tan grande como la desinformación, pero "ninguna de esas 'recetas' ha demostrado efectividad en los países donde ya hay casos confirmados", advirtió el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud puano.

El especialista lamentó que se esté creando “pánico” en la gente y dijo que ese temor está llevando a muchos a hacer gastos innecesarios y hasta peligrosos, porque, anotó, consumen sin receta medicinas que podrían provocarles algún problema de salud, por ejemplo una gastritis.

Una mascarilla mal usada puede generar (al sacársela y ponérsela varias veces) mayor contacto de la mucosa de la nariz con las manos sucias; mientras que el consumo frecuente de jugo de naranja puede ayudar a mejorar el sistema inmunitario, pero no evitará que alguien se infecte del coronavirus, comentó Espinoza.

Remedios alternativos

En cuanto a los sahumerios -también recomendados como tips para hacer frente al coronavirus-, estos solo espantan a los zancudos, pero no alejarán el virus. Del mismo modo, el extracto de plantas y los multivitamínicos podrían ayudar a elevar las defensas de las personas, pero no inmunizan.

Espinoza pidió tener cuidado con el "cóctel" de medicamentos (dexametasona, metamizol, diclofenaco) que ciertos médicos recetan para casos de gripe. "El paciente se sentirá mejor y pensará 'qué bueno es el doctor', pero puede producirle gastritis".

Cannabis para el coronavirus

Sobre el cannabis, el experto del INS comentó que si bien es parte de la medicina tradicional y que hoy su aceite se emplea para mitigar dolores crónicos, algunos le atribuyen beneficios sin soporte científico. “Nada de esto ha demostrado utilidad frente al coronavirus, así que debe tenerse mucho cuidado”, advirtió.

Como otros tipos de virus, el coronavirus puede contagiarse de manera directa (cuando se tocan los ojos y la boca con las manos contaminadas) e indirecta (cuando el contagio viene a partir de, por ejemplo, el uso de un lapicero contaminado). "Todos estamos en riesgo de sufrir un proceso respiratorio, pero tomar solo vitamina C no evitará que me enferme, quizá podría ayudar a que la enfermedad sea menos agresiva".

Medidas simples y de bajo costo

Aunque parezca banal, la principal forma de prevenir este y otros virus de tipo respiratorio es el lavado de manos. Pero no el de 5 segundos, sino el que dura 20 segundos con agua y jabón.

Alejarse de aquellos que tienen un problema respiratorio o (si estamos enfermos) quedarnos en casa para no contagiar a los demás son otras recomendaciones. Todo esto ha de complementarse con una alimentación variada y saludable.

A todo ello pueden añadirse otras medidas: algunos médicos, por ejemplo, ya no se saludan dándose las manos o con un beso en la mejilla, sino que chocan sus codos.