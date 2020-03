“¡Acompáñenme a alzar la voz!”: parte juicio contra taxista acusado de secuestrar y abusar de Catalina Vega, hija de Dino Gordillo

Este miércoles partió el juicio en el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago contra un taxista acusado de secuestrar y abusar de Catalina Vega, hija del humorista Dino Gordillo.

“Soy Cata Vega, tengo 31 años”, así parte el video que la joven subió a Instagram contando parte del terrible ataque.

El 29 de noviembre tomó un taxi en Bellavista para ir a su casa y “el taxista me secuestró, me llevó a un peladero, abusó sexualmente, me intentó violar brutalmente y me sacó la mierda”, se escucha en el registro, en el que muestra varias de las lesiones que sufrió.

“Luché por mi vida”, indica y relata que gracias el GPS de su celular, que el sujeto se robó, la PDI llegó a él y lo tomó detenido.

Catalina señala que todo es una “pesadilla que aún no termina” y pide a que la ayuden a alzar la voz.

“Este violador no tiene ni rostro ni nombre más que machismo y patriarcado. Acompáñame, no quiero estar sola”, finaliza.

En la misma red social, la joven compartió otra foto de un gran grupo de mujeres que llegó a apoyarla con la leyenda “Solo puedo estar AGRADECIDA”.

Según Biobío, el sujeto fue identificado como Ariel González, y la Fiscalía pide 13 años por secuestro, abuso sexual y hurto simple.