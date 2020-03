Alerta por coronavirus provoca escasez de papel higiénico en Australia y obliga a supermercados a racionar su venta

Los supermercados australianos se están quedando sin papel higiénica ante una ola masiva de compras de este producto ante el temor que existe en la población por el coronavirus.

Según informa BBC, este hecho llevó a que fueran tendencias en redes sociales, #toiletpapergate y #toiletpapercrisis.

Los usuarios en tanto están compartiendo imágenes de los estantes vacíos, mientras los locales comerciales están decidiendo racionar su venta.

"Cada persona que pasa tiene un carrito lleno de papel higiénico. Ni un rollo a la vista. Big W acaba de recibir un cargamento y la gente se pelea por ello. Esto es ridículo", tuiteó una usuaria.

Pero no solamente están arrasando con dicho producto, sino que también con el alcohol gel y los desinfectantes.

"¿Qué está pasando en mi país? El acaparamiento de papel higiénico se ha extendido a mi tranquila de Gippsland", señaló otro usuario.

Supermercados toman medidas

Ante esta situación, la cadena de supermercados Woolworths comenzó a racionar la venta de papel higiénico, permitiendo un máximo de cuatro paquetes por persona, "para garantizar que más clientes tengan acceso a los bienes".

"Esto ayudará a consolidar los niveles de existencias mientras que los proveedores aumentan la producción local y las entregas para responder a una demanda mayor a la acostumbrada", afirmaron mediante un comunicado.