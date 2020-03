Con cantos y bailes: así celebraron trabajadores de la salud el alta de la última paciente con ébola en la República Democrática del Congo

Médicos, enfermeras, trabajadores y voluntarios, todos bailando, cantando y celebrando.

Así mostraron su felicidad decenas de empleados de salud luego de que se diera de alta a la última paciente con ébola en la República Democrática del Congo.

El segundo brote de ébola más grande la historia se inicio en agosto de 2018 en la parte noreste del país y se propagó rápidamente infectando a más de 3.300 personas, de las cuales el 65% falleció, dijeron funcionarios de salud, según ABC News.

La Organización Mundial de la Salud posteó dos videos en Twitter mostrando el notable logro.

En el primero se puede ver a Masiko, como fue identificada la mujer, dejaba el centro de tratamiento en la ciudad de Beni, mientras que en el segundo se aprecia la espontánea celebración con cantos y bailes.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL

— WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020