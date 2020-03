Entre 6 y 7 millones de pollitos machos al mes son triturados en Brasil, de acuerdo con la investigación realizada por la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa). La situación no es otra cosa que una respuesta de la industria al nacimiento de animales que no irán a engorda, o que no son ponedoras.

Es que los productores se dedican casi exclusivamente a la crianza de estos dos tipos de aves, pollos de engorde, para consumirlos cuando alcanzan el tamaño adecuado y para seguir poniendo huevos.

La investigación, que reproduce el portal BBC Mundo, señala que si un pollo nace macho su destino casi seguramente será una máquina trituradora, pese a que al salir del huevo ya poseen corazón, sistema nervioso y pulmones, donde son desechados cuando se les logra distinguir el sexo.

Y aunque esta práctica es habitual en la industria en el país sudamericano se está abriendo el debate respecto de este tema considerado tabú.

Problema ético urgente

La directora del Foro Nacional de Defensa y Protección Animal de Brasil, veterinaria Vania Plaza Nunes, dice que poner el foco de la discusión en esta materia es urgente."Estás condenando a muerte a un animal porque nació con el sexo equivocado", señala.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA) apunta que el sistema es considerado "humano", aunque están abiertos a iniciar un "debate racional y la presentación de alternativas que permitan la preservación del estado sanitario y la viabilidad económica, que eviten impactos financieros significativos en el precio al consumidor ".

La polémica se observa en Brasil luego de una resolución del Consejo Federal de Medicina Veterinaria que dice que los pollitos que se matan "son seres sensibles", por lo tanto, capaces de sentir o tener sensaciones.