Barbie lanza muñecas inspiradas en estrellas del deporte

La marca anunció la línea de muñecas a vísperas del Día Internacional de la Mujer.

Entre las muñecas, están representadas: la velocista Dina Asher-Smith, la capitán del equipo de fútbol francesa Amandine Henry, y la campeona de esgrima ucraniana Olga Kharlan, entre otras.

"Estamos mostrándoles a las niñas historias de mujeres de todos los ámbitos de la vida, para mostrarles que pueden ser cualquier cosa", escribe la marca Mattel en su página web.

"Estoy orgullosa de ser celebrada como una mujer inspiradora por Barbie, porque es ciertamente emblemático, pero también representa a una mujer con muchos valores. Quiero ayudar a las próximas generaciones a romper el techo de los sueños", publicó a través de Twitter Amandie Henry.

So it’s finally out… @Barbie have made me into a one-of-a-kind Shero doll🤯

⠀

When I was told they wanted to do this I honestly screamed, jumped up + down and ran around my house!!! pic.twitter.com/CueULnB6se

— Dina Asher-Smith (@dinaashersmith) March 3, 2020