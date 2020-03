Impresionante registro: NASA captura increíble panorámica de Marte de mil 800 millones de píxeles

El rover Curiosity de la NASA logró capturar una increíble imagen del paisaje de Marte, la cual es la que se ha efectuado con mayor resolución hasta la fecha, con 1800 millones de píxeles y compuesta por unas 1200 fotografías.

Los registros fueron tomados con la cámara Mast del rover, el cual utilizó su teleobjetivo para captar la panorámica, siendo tomadas las instantáneas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre pasado.

How’s this for 2020 vision? Over the holidays, I took a series of high-res photos of my hometown on #Mars. This panorama is made up of a crisp 1.8 billion pixels. It’s my most detailed view to date.

Zoom in: https://t.co/F2VAjvAVVV pic.twitter.com/nTMhOTx2Di

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 4, 2020