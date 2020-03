De Arica a Punta Arenas: así se vivió el 8M en casi 50 ciudades del país

View this post on Instagram

Viernes 8 de Marzo – Día internacional de los derechos de las mujeres Hoy marcharon más de 2 millones de mujeres según @coordinadorafeminista8m por Santiago. Marchamos por la igualdad, por la justica frente a las violencias intrafamiliares, las violaciones, el abuso, el acoso, el machismo. Hoy registre el trabajo de @greenpeacecl con su ballena gigante por las calles, porque la destrucción de la tierra y el sometimiento de las mujeres son prácticas profundamente relacionadas. Agradezco a la @galeriacima que me permitió registrar la muchedumbre en Plaza Dignidad, junto a muchas mujeres audiovisuales. Fueron más de 1.100 fotos sacadas, 8 horas marchando bajo el sol de Santiago, 2 escaladas a paraderos de buses para sacar fotos en altura, 2 huevos duros, 1 litro de agua, 2 cervezas y 4 puchos con las compañeras. Gran día 8M! . . Vendredi 8 Mars – Journée internationale des droits des femmes Aujourd’hui, plus de 2 millions de femmes ont manifesté à Santiago, selon l'organisation. On a manifesté pour l’égalité, pour la justice face aux violences intrafamilial, les viols, les abus, le harcèlement, le machisme. Aujourd’hui, j’ai fait le reportage de @greenpeacecl et sa baleine géante, parce que la destruction de la Terre et la soumission des femmes sont des pratiques profondément liées. Ce sont plus de 1.100 photos prises, 8 heures de manifestations sous le soleil de Santiago, 2 escalades sur des abris bus pour prendre des photos en hauteur, 2 œufs durs, 1 litre d’eau, 2 bières et 4 cigarettes avec les copines. Grande journée du 8 Mars !