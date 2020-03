"Deconstrúyanse amigos": "Fran" aclara su relación con "Contralorito" y causa furor

Una lección de feminismo podría decirse que es lo que esta tarde hizo un perfil de Twitter. Se trata de “Fran” (@FranciscaCGR), colaboradora de Contraloría en apoyo a “Contralorito”.

En distintas ocasiones han aparecido juntos en imágenes, y los usuarios de redes sociales los han vinculado. Pero no de una manera laboral. Y es que está muy arraigado eso de decir “la polola de..”. Y así lo hizo saber el personaje.

“No soy la polola de Contralorito. No quiero serlo, ni es un tema entre nosotros. Somos funcionarios, colegas de trabajo y ese es nuestro lazo, además de una gran amistad profesional. Eso, reconstrúyanse amigos, no somos ‘la polola de’”, finalizó el perfil del personaje de Contraloría.

NO soy la polola de @ContraloritoCGR, no quiero serlo, ni es un tema entre nosotros. Somos funcionarios colegas de trabajo y ese es nuestro lazo, además de una gran amistad profesional.

Eso, deconstrúyanse amigos, no somos "la polola de"

— Fran (@FranciscaCGR) March 9, 2020