"Ensalada de fruta para los putos": el homofóbico mensaje escrito en boleta de restaurant

El pasado fin de semana, Edgar y Leonardo quienes son pareja, asistieron al restaurante 'It Italy' ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Luego de que ambos ordenaran distintos platos, se llevaron una desagradable sorpresa al momento de recibir la cuenta, pues en la boleta estaba escrito: "Ensalada de fruta para llevar para los putos".

"Compramos el menú con un postre y como estábamos apurados, pedimos el postre para llevar. Le dijimos a la moza que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar"", describió Leonardo en redes sociales.

Facebook me pregunta que pienso.. y creo que nada, se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente… Posted by Leo Bustamante on Sunday, March 8, 2020

Según detalla el medio argentino página 21, luego del incidente la cadena de restaurantes se habría comunicado con la pareja.

Los abogados de la cadena Italy informaron que la empresa inició "la investigación correspondiente" ante el "episodio de presunta discriminación" y aseguraron que se trata de una empleada "en período de prueba". A su vez, expresaron que "la empresa no consentirá ningún trato discriminatorio hacia nadie. De comprobarse dicho episodio, que en tal caso sería de única y exclusiva responsabilidad personal de esta chica, se tomarán las medidas pertinentes y sanciones que correspondan".

Según el medio argentino, Los Andes, la pareja confirmó que desde el restaurante llamaron dos veces para pedir disculpas. "Este lunes a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado", indicó Edgar. Sin embargo, están decididos a ir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). "Seguramente vayamos entre este lunes y el martes", detallaron.

Actualmente la cadena de comida ha cerrado los comentarios en todas sus plataformas sociales y no han entregado un comunicado oficial por estas.