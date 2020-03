Feliz Mario Day 2020: ¿Por qué se celebra el 10 de marzo?

Desde el año 2016 que la empresa Nintendo celebra cada 10 de marzo, el conocido 'Mario Day', con el fin de rendir homenaje a su personaje más exitoso.

Este día surge como una concidencia, ya que si tomamos las primeras tres letras del mes de marzo, y se le agrega el número 10, se forma la palabra MAR10 (Por su abreviatura en inglés).

Esto hizo que muchos fanáticos lo consideraran como el día de Mario, y posteriormente la empresa también lo reconociera.

Es algo similar a lo que ocurre el día de Star Wars, el cual se celebra el 4 de mayo debido a un juego de palabras; aludiendo a la famosísima frase ("May the force be with you" – "Que la fuerza te acompañe"), reemplazando la palabra 'force' por 'fourth' (cuatro) que suenan muy parecido en inglés.

Just like May 4th is special for Star Wars…

So is March 10th ✨🥰✨ #nintendo #MarioDay pic.twitter.com/buw3iiljtU — シナモンちゃんとペップ君 CIN&PEP (@PepHakodate) March 10, 2020

Orígenes del personaje de Nintendo

Mario Bros es el personaje más conocido de la empresa Nintendo; tuvo su primera aparición hace más de 25 años, en el primer juego de Donkey Kong, creado por el japonés Shigeru Miyamoto en 1981.

Es más, en su primera aparición, 'Mario' se llamaba Mr. Jumpman y era un fontanero.

Posteriormente pasó a llamarse 'Mario' en honor a Mario Segale, quien era dueño de varios almacenes en Estados Unidos.

En los inicios de Nintendo, la empresa alquiló uno de estos, pero en cierta ocasión cuando Mario Segale fue a cobrarles la renta debido a que iban atrasados con los pagos, los integrantes de Nintendo le pidieron si les podía dar un poco más de tiempo, como Mario Segale aceptó la propuesta, en modo de agradecimiento le pusieron al personaje de su juego más famoso 'Mario'.

¿Por qué Mario tiene bigote y gorra?

El motivo de por qué Nintendo decidió agregarle un bigote al personaje, fue más que nada por una necesidad técnica.

En los años 80 la tecnología no era como la de ahora, entonces era mucho más complicado hacer una boca, o algo similar a una, por lo que se decidió colocarle un bigote que resolvía este problema.

Con la gorra ocurrió algo similar, era muy difícil que el cabello del personaje se moviera debido a la tecnología de la época, por lo que decidieron ocultarle el cabello.

Actualmente Mario en sus versiones más recientes aparece sin esta, debido a que ahora si hay más recursos tecnológicos.

Captura de Youtube

Luego de la aparición de Mario, Miyamoto decidió que este sería el personaje principal de su próximo videojuego.

Fue así como nació en 1982 el juego para la Arcade de Nintendo 'Mario Bros'

Ahora el escenario era completamente distinto, esta era la historia de dos hermanos que debían enfrentarse a un mundo subterráneo rodeado de tuberías, de las cuales surgían tortugas y otras criaturas que dificultaban el trayecto de Mario y su hermano Luigi.

A pesar del modesto éxito que obtuvieron, su mayor logro fue en 1985, cuando llegó al mercado la Nintendo Entertainment System con el juego 'Super Mario Bros'

Esta vez todo era completamente distinto, ahora los hermanos podían salir de las cañerías para enfrentarse a nuevas criaturas esta vez mucho más fuertes, como era el caso de una tortuga gigante más conocido como Bowser, el cual había raptado a la princesa Peach del "Reino Champiñon".

La misión de ahora era devolver a la princesa a su castillo.

Ahora los jugadores debían atravesar 8 mundos distintos, con 5 niveles cada mundo, donde el juego se ponía cada vez más difícil.

A lo largo de los años el juego de Mario Bros se fue perfeccionando, fueron ingresando más personajes, más niveles y distintas plaformas en las cuales poder disfrutar del juego.

Actualmente los personajes de la franquicia de Mario son más de 50, mientras que el personaje aparece en más de 200 juegos.

Hasta ahora la última versión del juego es 'Super Mario Maker 2' que está disponible para la consola Nintendo Switch, la cual es la novena consola de videojuegos desarrollada hasta ahora por Nintendo.

Nintendo anuncia colaboración con Lego

La empresa de Nintendo lanzó a través de sus cuentas oficiales de Europa, América y Japón, un pequeño video que infiere su colaboración con la empresa Lego.

Todo esto deja expectantes a los fanáticos, quienes especulan que podría estar relacionado con alguna actualización en el juego Super Mario Maker 2.

¡Hay algo la mar de divertido en proceso de construcción! No te pierdas ni un detalle… #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/uPwlmNA3xm — Nintendo España (@NintendoES) March 10, 2020

Los comentarios de fánaticos no se hicieron esperar:

Para celebrar el Mario Day, Nintendo ha decidido rebajar cuatro de sus juegos en la tienda de Nintendo Switch, hasta el 14 de marzo.

Puedes mirar haciendo click aquí.