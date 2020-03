"Pilar, escucha…": feministas funan a Pilar Sordo en medio de una charla en Chiloé

View this post on Instagram

VIDEOS | Pilar Sordo es funada, esto sucedió este lunes recién pasado en Chiloé (9m) mientras realizaba una charla, la que fue interrumpida por una marcha feminista, quienes increparon a la psicóloga que luego escapó del lugar. "Pilar escucha andate a la chucha", le cantaban, la también columnista ha realizado varias declaraciones conservadoras y machistas, sin ir más lejos en octubre en plena revuelta popular Sordo señaló que la equidad “tiene que ver con un tema de trato donde yo me sepa el nombre del conserje", lo cual causó un rechazo rotundo. RVF