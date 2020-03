Suficiente para mí: estudio revela que la cafeína no te hace más creativo pero sí ayuda a resolver problemas

La cafeína siempre ha estado vinculada con la activación de la memoria y todo lo referente al incremento de la energía, pero ahora, un reciente estudio realizado por un investigador de la Universidad de Arkansas reveló que más allá de volver más activa a la persona en el manejo de su creatividad, ésta se concentra en incrementar la resolución de problemas tras su ingesta.

LA CAFEÍNA NO TE HACE MÁS CREATIVO

El tomar café, por ejemplo en las oficinas de importantes gerentes, o personas dedicadas al ejercicio constante de la creatividad, se ha priorizado para mantener alerta a quienes mantienen siempre una actividad de en función de la creación de ideas o planificación de metas, pero a criterio de Darya Zabelina, profesora asistente de psicología y primera autora del estudio publicado recientemente en la revista Consciousness and Cognition; estos no es más que estereotipos que se han fijado con la idea de que este tipo de personas no solo deben hacer gala de su creatividad, sino también ser unos solucionadores de problemas innatos.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que la cafeína actúa de forma muy considerable es en la acción de la búsqueda de una solución específica a un problema.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las investigaciones, según lo explica Zabelina también fueron claras al arrojar que hay dos tipos de pensamientos: el "convergente" que está en la búsqueda de soluciones y el "divergente" que está relacionado con la generación de ideas novedosas. Por lo que al someter al estudio a 80 personas se pudo apreciar cómo la cafeína actúa de forma directa en el pensamiento convergente y no se demostró ningún tipo de dato o estímulo ante el pensamiento divergente, el que está relacionado con la creatividad.

De esta forma se comprueba esta información en la que los voluntarios sometidos al estudio dijeron sentirse un poco más felices con la ingesta de café, pero no estuvieron animados a generar ideas de inmediato.