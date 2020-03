Una sincera pregunta fue la que realizó el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respecto del futuro del Presidente Sebastián Piñera, de la que todos están hablando en las redes sociales.

Durante un encuentro de la autoridad de Gobierno con las máximas autoridades municipales de la Región Metropolitana, el edil lanzó el sincero cuestionamiento.

"Sinceramente nadie le ha planteado al Presidente de la República que renuncie? No siento otra salida, la gente quiere un resultado, no veo que vayan a llegar a un acuerdo para que los cambios estructurales vienen ahora, que mañana vamos a tener, no se que que las AFP se eliminan", dijo en su intervención.

"Pero yo se lo transmito como alcalde de Talagante y se lo digo así con mucho respeto y porque el Presidente ganó y ganó por paliza, si nadie lo niega, pero el 90 por ciento de Chile no confía en él, entonces como voy a confiar en las soluciones que voy a dar porque todo el rato van a estar pensando en la letra chica, no lo digo con mala onda, de verdad que sí, lo digo con preocupación por mi comuna, pero también como chileno por el país, si no resiste más", agregó.

El alcalde de Talagante le sugiere algo a Blumel.#LeyantialcaldesdetalaganteAHORA pic.twitter.com/QSebaiDraE — baradit morales (@baradit) March 12, 2020

Caso histórico

El alcalde de Talagante usó los llamados a movilizaciones de los estudiantes, respecto de la tensión que existe en el país y la manera en que el Ejecutivo ha manejado la contingencia tras el estallido social de octubre.

"Los cabros andan en la calle ahora y ahí van a andar y tengo llamados de movilización para hoy día, mañana y pasado y no va a parar, entonces, si la política se trata del desgaste, es decir vamos a aguantar hasta que se cabreen los cabros, o todos aquellos que tengan el ánimo de salir a las calles el resultado es desastroso, por lo tanto estoy casi seguro ministro que no solamente estoy expresando la posición mía diría yo que hay una gran porción de la ciudadanía que podría hacer esa misma reflexión y transmitírselo de verdad al Presidente de la República decirle mire, sabe que, de repente es un minuto de dar un paso al costado".

Incluso, Álvarez citó la historia para respaldar su pregunta. "Ya lo hizo alguien en este país, el primer Director Supremo Bernardo O'Higgins cuando ya no pudo lograr controlar la situación global del país simplemente dejó que lo hicieran otros y yo estoy hasta dispuesto a renunciar a mi cargo, que renuncien todos para que hayan elecciones y listo y que nos cambien a todos, está bien pero esto requiere una solución política, no es una solución militar".